Tην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου πανηγύρισε το Σάββατο η Εθνική μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο Νέων Γυναικών.

Η «γαλανόλευκη», πραγματοποιώντας ένα εκπληκτικό τρίτο οκτάλεπτο, επικράτησε της Ιταλίας με 10-7 στον μικρό τελικό και προσέφερε μια ακόμη σπουδαία επιτυχία στο ελληνικό πόλο.

Το ξεκίνημα ήταν μουδιασμένο για την εθνική Νέων Γυναικών που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 (6.50 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο).

Στη συνέχεια έφθασε στην ισοφάριση (3-3) με τις Τριχά και Σαλταμανίκα, αλλά οι Ιταλίδες πήραν και πάλι το προβάδισμα με 4-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι Ελληνίδες διεθνείς «γύρισαν» τον διακόπτη.

Μπήκαν αποφασισμένες για τη νίκη και κατάφεραν με ένα σερί 4-0 να περάσουν μπροστά με 7-4, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έκαναν «νταμπλ σκορ» (10-5).

Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την εθνική, ενώ οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν δύο γκολ έκαστη (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

Η αποστολή της εθνικής επιστρέφει στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας (18/8).

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 7-10

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού

Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1