Κανένα απολύτως πρόβλημα δε συνάντησε ο Παναθηναϊκός στο Σεράφειο κολυμβητήριο απέναντι στο ΝΟ Πατρών, τον οποίο νίκησε με 25-4, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α1 υδατοσφαίρισης ανδρών.

Σκορ και θέαμα προσέφερε γι’ άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός, που με νέα κυριαρχική εμφάνιση διέλυσε με 30-7 τη Γλυφάδα. Το συγκρότημα του Έλβις Φάτοβιτς μετά το εμφατικό 33-4 της πρεμιέρας απέναντι στη Λάρισα, πέτυχε άνετα τη δεύτερη νίκη του στο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ματς που ήταν μία πρόβα τζενεράλε των νταμπλούχων Ελλάδας ενόψει του πρώτου αγώνα των ομίλων της φάσης των «16» του Champions League, με τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, την ερχόμενη Τρίτη και πάλι στο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο και Βουλιαγμένη αναβλήθηκε, λόγω τεχνικού προβλήματος που υπήρχε με τα χρονόμετρα.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στην Α1 ανδρών:

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος-Χίος 16-10

Παλ. Φάληρο-Βουλιαγμένη Αναβολή

Παναθηναϊκός-ΝΟ Πατρών 25-4

Χανιά-Εθνικός 12/10

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.)

Παναθηναϊκός (45-7) 6

Βουλιαγμένη (25-16) 3 -1αγ.

Εθνικός (22-15) 3 -1αγ.

Πανιώνιος (32-35) 3

Χίος (10-16) 0

ΝΟ Πατρών (19-47) 0

Παλαιό Φάληρο (3-20) 0 -1αγ.

Χανιά – 0 -0αγ.

Β΄ Όμιλος

ΟΦΘ-Απόλλων Σμύρνης 7-26

Ολυμπιακός-Γλυφάδα 30-7

Λάρισα-Περιστέρι 22-7

ΠΑΟΚ-Υδραϊκός 12/10

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.)

Ολυμπιακός (63-11) 6

Απόλλων Σμύρνης (47-17) 6

ΠΑΟΚ (18-8) 3 -1αγ.

Υδραϊκός (17-7) 3 -1αγ.

Λάρισα (26-40) 3

Περιστέρι (15-40) 0

ΟΦΘ (14-43) 0

Γλυφάδα (17-51) 0