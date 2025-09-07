Την απόκτηση του Κας Τε Ρίλε ανακοίνωσε, την Κυριακή, η Βουλιαγμένη, ενισχύοντας τη δεξιά πλευρά της περιφέρειάς της, ενόψει των φετινών υποχρεώσεών της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο 23χρονος αριστερόχειρας Ολλανδός αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Πριμόριε Ριέκα, με την οποία έφτασε ως τον τελικό του Euro Cup το 2024, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Μπαρτσελόνα και αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Ο Τε Ρίλε είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Ολλανδίας από τα 18 του χρόνια και έχει συμμετάσχει δύο φορές σε τελική φάση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.