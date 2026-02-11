Με νίκες του Εθνικού και του ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair ξανάρχισε το πρωτάθλημα της Α1 πόλο γυναικών, μετά τη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Ο Εθνικός επιβλήθηκε άνετα 19-11 του ΝΟ Πατρών στον Πειραιά και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη Γλυφάδα. Η πειραϊκή ομάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της (10-5 στο ημίχρονο), με την Τίνα Κοντογιάννη να σημειώνει τέσσερα γκολ και τις Καραγιάννη και Χατζηκυριακάκη από τρία. Ο ΝΟ Πατρών παραμένει προτελευταίος με έξι βαθμούς.
Οκτάλεπτα: 5-2, 5-3, 5-3, 4-3
Στη Βουλιαγμένη, ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair επικράτησε 13-9 του Πανιωνίου με τις Τέρνερ και Μαργαρίτα Πλευρίτου να πετυχαίνουν από τρία γκολ. Η ομάδα της Γλυφάδας ανέβηκε στους 28 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά τριάδας, ενώ οι «κυανέρυθρες» έμειναν στους 21 βαθμούς και την 7η θέση.
Οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 4-2, 3-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13 αγώνες)
Ολυμπιακός 39
Βουλιαγμένη 33
Εθνικός 30 (-14 αγ.)
Γλυφάδα 28 (-14 αγ.)
Άλιμος 25
ΠΑΟΚ 24
Πανιώνιος 21 (-14 αγ.)
Χανιά 18
ΝΕ Πατρών 6
Ηλιούπολη 6
ΝΟ Πατρών 6 (-14 αγ.)
Ρέθυμνο 3