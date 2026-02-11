Με νίκες του Εθνικού και του ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair ξανάρχισε το πρωτάθλημα της Α1 πόλο γυναικών, μετά τη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Εθνικός επιβλήθηκε άνετα 19-11 του ΝΟ Πατρών στον Πειραιά και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη Γλυφάδα. Η πειραϊκή ομάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της (10-5 στο ημίχρονο), με την Τίνα Κοντογιάννη να σημειώνει τέσσερα γκολ και τις Καραγιάννη και Χατζηκυριακάκη από τρία. Ο ΝΟ Πατρών παραμένει προτελευταίος με έξι βαθμούς.

Οκτάλεπτα: 5-2, 5-3, 5-3, 4-3

Στη Βουλιαγμένη, ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair επικράτησε 13-9 του Πανιωνίου με τις Τέρνερ και Μαργαρίτα Πλευρίτου να πετυχαίνουν από τρία γκολ. Η ομάδα της Γλυφάδας ανέβηκε στους 28 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά τριάδας, ενώ οι «κυανέρυθρες» έμειναν στους 21 βαθμούς και την 7η θέση.

Οκτάλεπτα: 3-2, 3-1, 4-2, 3-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (13 αγώνες)

Ολυμπιακός 39

Βουλιαγμένη 33

Εθνικός 30 (-14 αγ.)

Γλυφάδα 28 (-14 αγ.)

Άλιμος 25

ΠΑΟΚ 24

Πανιώνιος 21 (-14 αγ.)

Χανιά 18

ΝΕ Πατρών 6

Ηλιούπολη 6

ΝΟ Πατρών 6 (-14 αγ.)

Ρέθυμνο 3