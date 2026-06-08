Ο Εθνικός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προχωρώντας σε μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη, καθώς η Λίλι Τέρνερ επιστρέφει στον Πειραιά έπειτα από δύο χρόνια.

Η 25χρονη περιφερειακή διεθνής με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, φόρεσε το σκουφάκι του Εθνικού τη σεζόν 2023-24 και είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, όταν η ομάδα επικράτησε διαδοχικά της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού στο Final-4 του Λαιμού.

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