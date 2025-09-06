Δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τη νέα χρονιά (στα προκριματικά του Champions League υδατοσφαίρισης), η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπάμπη Τρούλου.

Ο 28χρονος περιφερειακός αγωνίστηκε στον ΝΟΒ την τριετία 2020-23 και κατέγραψε 72 συμμετοχές και 101 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πορεία της ομάδας ως τους «4» του Champions League το 2023.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Τρούλος άφησε τον Λαιμό και μεταπήδησε στον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο τα δύο τελευταία χρόνια είχε 56 συμμετοχές και 124 γκολ στην Α1 και τώρα επιστρέφει στη Βουλιαγμένη.

Ο διεθνής περιφερειακός ξεκίνησε την καριέρα του από το Παλαιό Φάληρο και ήταν μέλος της εθνικής νέων που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017, στο Βελιγράδι.