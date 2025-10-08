Νικηφόρα ξεκίνησε η Βουλιαγμένη τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων του Euro Cup, η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς επικράτησε 25-16 του Πανιωνίου στο Λαιμό, σε ένα εντυπωσιακό -από πλευράς ρυθμού και σκορ- παιχνίδι.

Οι «κυανέρυθροι» ήταν ανταγωνιστικοί μέχρι δύο λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου (11-10), αλλά στη συνέχεια ο ΝΟΒ πέτυχε έξι αναπάντητα γκολ, πήρε διαφορά ασφαλείας και καθάρισε το ματς. Ο Δημήτρης Χατζής πέτυχε έξι γκολ, ο Νίκος Καστρινάκης πέντε και ο Μπάμπης Τρούλος τέσσερα για τη Βουλιαγμένη, ενώ από την άλλη πλευρά από τρία τέρματα σημείωσαν οι Ανδρέας Μπιτσάκος, Κώστας Μουρίκης και Αλέξανδρος Γούνας.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας:

Α΄ Όμιλος

Παλ. Φάληρο-Παναθηναϊκός 3-20

Χίος-Χανιά αναβλήθηκε

Εθνικός-ΝΟ Πατρών 22-15

Βουλιαγμένη-Πανιώνιος 25-16

Β΄ Όμιλος

Υδραϊκός-ΟΦΘ 17-7

Λάρισα-Ολυμπιακός 4-33

Περιστέρι-ΠΑΟΚ 8-18

Απόλλων Σμύρνης-Γλυφάδα 21:30