Με τη Βουλιαγμένη να παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων και τον Απόλλωνα Σμύρνης να αποκλείεται, ως ο χειρότερος δεύτερος μεταξύ των τεσσάρων ομίλων, ολοκληρώθηκε σήμερα (5/10) η προκριματική φάση στο Euro Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Μάλιστα, ο ΝΟΒ προκρίθηκε ως καλύτερος δεύτερος, έχοντας +14 στη διαφορά τερμάτων και καλύτερη επίθεση από τη Στεάουα (που είχε ακριβώς την ίδια διαφορά), και αυτό σημαίνει ότι τοποθετείται στον όμιλο του Παναθηναϊκού (Γ΄), μαζί με την Μπουντούτσνοστ από το Μαυροβούνιο και την ουγγρική Βαζούτας.

Από την πλευρά της, η «αμφίβια ταξιαρχία» θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της … ταξίδι στο νεοσύστατο Conference Cup, όπου θα μπει στη Β΄ προκριματική φάση.

Ως νικητές των τεσσάρων ομίλων προκρίθηκαν η Σπαντάου, η Τριέστε, η Σολάρις Σίμπενικ και η Τεράσα. Η επιμέρους κατάταξη των δεύτερων ομάδων ήταν: 1. Βουλιαγμένη (6β., τέρματα 51-37), 2. Στεάουα Βουκουρεστίου (6β., τέρματα 45-31), 3. Τσόλνοκι (6β., τέρματα 41-33), 4. Απόλλων Σμύρνης (6β., τέρματα 47-41).

Οι όμιλοι του Euro Cup διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία), Σολάρις Σίμπενικ (Κροατία), Τεράσα (Ισπανία), Ντούισμπουργκ (Γερμανία)

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Τριέστε (Ιταλία), Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), Τσόλνοκι (Ουγγαρία)

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ), Βουλιαγμένη (ΕΛΛΑΔΑ), Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο), Βαζούτας (Ουγγαρία)

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: Σάμπατς (Σερβία), Σπαντάου (Γερμανία), Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Σαβόνα (Ιταλία)