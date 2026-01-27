Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Πορτογαλία, επικρατώντας με το ευρύ 24-7 της Σλοβακίας στην πρεμιέρα.

Χρόνος για εφησυχασμό, ωστόσο, δεν υπάρχει για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (27/01, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) επιστρέφει άμεσα στη δράση, αντιμετωπίζοντας τη Γαλλία.

Παρά τη μεγάλη νίκη, ο Χάρης Παυλίδης εμφανίστηκε απαιτητικός, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για σημεία της εμφάνισης και στέλνοντας μήνυμα βελτίωσης ενόψει της συνέχειας, με έμφαση στη σωστή νοοτροπία και συγκέντρωση.

Α’ όμιλος

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη (27/01)

12:30 Γερμανία – Σλοβακία

19:00 Ελλάδα – Γαλλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

Ελλάδα 3 (24-7)

Γαλλία 3 (13-11)

Γερμανία 0 (11-13)

Σλοβακία 0 (7-24)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Σλοβακία 24-7

Γαλλία – Γερμανία 13-11