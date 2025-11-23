Βαθιά ανάσα πήρε ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί των Χανίων με 14-10, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Νωρίτερα, τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ηλιούπολη. Το αθηναϊκό συγκρότημα επιβλήθηκε 12-8 του ΝΟ Πατρών και βρίσκεται πλέον στο +3 από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, στην οποία «συγκατοικούν» η αχαϊκή ομάδα και το Ρέθυμνο.

Η 10η αγωνιστική στην Α1 υδατοσφαίρισης των γυναικών:

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 5-25

Γλυφάδα-Ρέθυμνο 17-7

ΝΕ Πατρών-Βουλιαγμένη 11-21

Εθνικός-Άλιμος 8-7

Ηλιούπολη-ΝΟ Πατρών 12-8

Χανιά-ΠΑΟΚ 10-14

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

Ολυμπιακός (211-71) 30

Βουλιαγμένη (164-79) 24 -9αγ.

Εθνικός (154-95) 21

Πανιώνιος (118-111) 21

Γλυφάδα (131-107) 19

Άλιμος (121-115) 19

ΠΑΟΚ (131-130) 12 -9αγ.

Χανιά (85-117) 9 -9αγ.

ΝΕ Πατρών (92-141) 6

Ηλιούπολη (83-152) 6

Ρέθυμνο (97-180) 3

ΝΟ Πατρών (73-162) 3 -9αγ.