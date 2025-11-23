Βαθιά ανάσα πήρε ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί των Χανίων με 14-10, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών. Αμφότερες οι ομάδες έχουν από ένα ματς λιγότερο.
Νωρίτερα, τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ηλιούπολη. Το αθηναϊκό συγκρότημα επιβλήθηκε 12-8 του ΝΟ Πατρών και βρίσκεται πλέον στο +3 από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, στην οποία «συγκατοικούν» η αχαϊκή ομάδα και το Ρέθυμνο.
Η 10η αγωνιστική στην Α1 υδατοσφαίρισης των γυναικών:
Πανιώνιος-Ολυμπιακός 5-25
Γλυφάδα-Ρέθυμνο 17-7
ΝΕ Πατρών-Βουλιαγμένη 11-21
Εθνικός-Άλιμος 8-7
Ηλιούπολη-ΝΟ Πατρών 12-8
Χανιά-ΠΑΟΚ 10-14
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):
Ολυμπιακός (211-71) 30
Βουλιαγμένη (164-79) 24 -9αγ.
Εθνικός (154-95) 21
Πανιώνιος (118-111) 21
Γλυφάδα (131-107) 19
Άλιμος (121-115) 19
ΠΑΟΚ (131-130) 12 -9αγ.
Χανιά (85-117) 9 -9αγ.
ΝΕ Πατρών (92-141) 6
Ηλιούπολη (83-152) 6
Ρέθυμνο (97-180) 3
ΝΟ Πατρών (73-162) 3 -9αγ.