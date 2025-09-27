O Άλιμος επικράτησε άνετα με 21-11 της γαλλικής Λιλ στο Βερολίνο, για τη 2η αγωνιστική του Β’ προκριματικού ομίλου του Champions League υδατοσφαίρισης Γυναικών και «αγκάλιασε»τη δεύτερη θέση που οδηγεί στη φάση των «16» της διοργάνωσης! Εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί στον Α’ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Ουίπεστ και το νικητή του Γ’ προκριματικού ομίλου.

Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε από νωρίς το προβάδισμα και μετά το 3-0 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας, ξέφυγε με 6-2 και στη συνέχεια με νταμπλ σκορ (12-6), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, απέναντι στη γαλλική ομάδα του Ανέστη Πεσματζόγλου.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 6-3, 3-2, 6-2

Άλιμος ΝΑΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Μπόσβελτ 8, Μπιτσάκου 5, Μαργαρίτη 3, Χαλδαίου 2, Πάτρα 1, Παπαδοπούλου 1, Κανελλοπούλου 1.

Λιλ (Ανέστης Πεσματζόγλου): Ναρντίνι 4, Άντριου 2, Βερνού 2, Λιζότ 1, Κίλιτς 1, Παλ 1.