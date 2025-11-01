Με εύκολες νίκες των φαβορί ολοκληρώθηκε το πρώτο… πιάτο της 6ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών. Ο Ολυμπιακός με έξι γκολ της Ντένιας Κουρέτα συνέτριψε 27-6 τον ΝΟ Πατρών στον Πειραιά, παρότι αγωνίστηκε χωρίς αρκετά βασικά στελέχη του (Σταματοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Πλευρίτου, Αντριους, Ελληνιάδη).
Με απουσίες παρατάχθηκε και η Βουλιαγμένη στην Ηλιούπολη (δεν έπαιξαν Κοτσιώνη, Καϊάφα, Ξενάκη, Φουντωτού και Μουλχάουτσεν), αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβληθεί 23-10 της τοπικής ομάδας.
Ο Πανιώνιος ξεπέρασε επίσης άνετα το εμπόδιο του ουραγού ΝΟ Ρεθύμνου στη Νέα Σμύρνη (18-8), ενώ ο ΠΑΟΚ με επτά γκολ της Μελίνας Καρυπίδου επικράτησε στην Πάτρα της ΝΕΠ με 16-11.
Η 6η αγωνιστική:
Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 27-6
Πανιώνιος-Ρέθυμνο 18-8
ΝΕ Πατρών-ΠΑΟΚ 11-16
Ηλιούπολη-Βουλιαγμένη 10-23
Χανιά-Εθνικός 2/11
Γλυφάδα-Άλιμος 2/11
Βαθμολογία (Σε 6 αγώνες)
Ολυμπιακός (125-41) 18
Εθνικός (106-39) 15 -5αγ.
Βουλιαγμένη (107-52) 15
Πανιώνιος (74-62) 12
ΠΑΟΚ (95-82) 9
Άλιμος (55-66) 9 -5αγ.
Χανιά (47-61) 9 -5αγ.
Γλυφάδα (56-67) 6 -5αγ.
ΝΕ Πατρών (52-84) 3
Ηλιούπολη (57-99) 3
ΝΟ Πατρών (48-118) 3
Ρέθυμνο (57-108) 0
Πηγή: ΑΠΕ