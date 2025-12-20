Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο σημαντικότερο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών, τελευταίας πριν τη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η ομάδα του Πάνου Βέργου επικράτησε 13-10 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη και απέκτησε προβάδισμα για την έκτη θέση -που οδηγεί στα πλέι-οφ-, καθώς μάλιστα πήρε και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας (στον πρώτο γύρο οι «κυανέρυθρες» είχαν νικήσει 11-10).

Η Γιούμι Αρίμα πέτυχε τέσσερα γκολ για τον «δικέφαλο του βορρά», που έφτασε να προηγείται 12-6, πέντε λεπτά πριν τη λήξη.

Παρότι ταξίδεψε στην Πάτρα με πολλές ελλείψεις και με αρκετές νεαρές παίκτριες στη σύνθεσή της, η Βουλιαγμένη επιβλήθηκε εύκολα του ΝΟΠ με 24-7 και επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Γλυφάδα νίκησε 18-9 τη ΝΕ Πατρών στην Ηλιούπολη και έπιασε τον Άλιμο στην τέταρτη θέση, ενώ τα Χανιά επικράτησαν στο Ηράκλειο 17-10 του ουραγού ΝΟ Ρεθύμνου, στο κρητικό ντέρμπι.

Η 13η αγωνιστική:

Ηλιούπολη-Εθνικός 6-18

Ολυμπιακός-Άλιμος 15-7

ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 7-24

Ρέθυμνο-Χανιά 10-17

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 10-13

Γλυφάδα-ΝΕ Πατρών 18-9

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ολυμπιακός (267-96) 39

Βουλιαγμένη (234-116) 33

Εθνικός (200-120) 27

Γλυφάδα (174-142) 25

Άλιμος (153-146) 25

ΠΑΟΚ (214-177) 24

Πανιώνιος (151-157) 21

Χανιά (131-158) 18

ΝΕ Πατρών (114-185) 6

Ηλιούπολη (105-210) 6

ΝΟ Πατρών (115-239) 6

Ρέθυμνο (130-242) 3