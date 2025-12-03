Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη επικράτησε εύκολα στο Λαιμό του -τυπικά γηπεδούχου- ΝΟ Χανίων με 18-7, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών, και μείωσε σε τρεις βαθμούς τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, μία εβδομάδα πριν το μεταξύ τους ντέρμπι. Η Έλενα Ξενάκη με πέντε τέρματα ήταν η πρωταγωνίστρια του ΝΟΒ, που παρατάχθηκε χωρίς τις Γιάουστρα, Μουλχάουτσεν, Κοτσιώνη και Καϊάφα.

Σε άλλο εξ αναβολής παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε 25-11 στο Ποσειδώνιο τον ΝΟ Πατρών, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με μόλις δέκα παίκτριες. Η Ερούνα Ούρα πέτυχε επτά γκολ και η Μελίνα Καρυπίδου πρόσθεσε άλλα έξι για τον «δικέφαλο του βορρά», που εδραιώνεται στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Άλιμος-Ρέθυμνο 20-11

Γλυφάδα-Ηλιούπολη 16-3

ΝΕ Πατρών-Πανιώνιος 8-15

Εθνικός-Ολυμπιακός 8-13

Χανιά-Βουλιαγμένη 8-17

ΠΑΟΚ-ΝΟ Πατρών 25-11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Ολυμπιακός (211-71) 30

Βουλιαγμένη (181-87) 27

Πανιώνιος (118-111) 21

Εθνικός (154-95) 21

Γλυφάδα (131-107) 19

Άλιμος (121-115) 19

ΠΑΟΚ (156-141) 15

Χανιά (93-124) 9

ΝΕ Πατρών (92-141) 6

Ηλιούπολη (83-152) 6

ΝΟ Πατρών (84-187) 3

Ρέθυμνο (97-180) 3