Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη επικράτησε εύκολα στο Λαιμό του -τυπικά γηπεδούχου- ΝΟ Χανίων με 18-7, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών, και μείωσε σε τρεις βαθμούς τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, μία εβδομάδα πριν το μεταξύ τους ντέρμπι. Η Έλενα Ξενάκη με πέντε τέρματα ήταν η πρωταγωνίστρια του ΝΟΒ, που παρατάχθηκε χωρίς τις Γιάουστρα, Μουλχάουτσεν, Κοτσιώνη και Καϊάφα.
Σε άλλο εξ αναβολής παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ συνέτριψε 25-11 στο Ποσειδώνιο τον ΝΟ Πατρών, που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με μόλις δέκα παίκτριες. Η Ερούνα Ούρα πέτυχε επτά γκολ και η Μελίνα Καρυπίδου πρόσθεσε άλλα έξι για τον «δικέφαλο του βορρά», που εδραιώνεται στην έβδομη θέση της κατάταξης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Άλιμος-Ρέθυμνο 20-11
Γλυφάδα-Ηλιούπολη 16-3
ΝΕ Πατρών-Πανιώνιος 8-15
Εθνικός-Ολυμπιακός 8-13
Χανιά-Βουλιαγμένη 8-17
ΠΑΟΚ-ΝΟ Πατρών 25-11
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Ολυμπιακός (211-71) 30
Βουλιαγμένη (181-87) 27
Πανιώνιος (118-111) 21
Εθνικός (154-95) 21
Γλυφάδα (131-107) 19
Άλιμος (121-115) 19
ΠΑΟΚ (156-141) 15
Χανιά (93-124) 9
ΝΕ Πατρών (92-141) 6
Ηλιούπολη (83-152) 6
ΝΟ Πατρών (84-187) 3
Ρέθυμνο (97-180) 3