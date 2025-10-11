Ο Πανιώνιος πέτυχε μεγάλο «διπλό» στο Ποσειδώνιο επικρατώντας του εκ των πρωτοπόρων, ΠΑΟΚ, με 11-10, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών. Από την άλλη, σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άλιμο, επικρατώντας με το επιβλητικό 26-7.

Το πιο συγκλονιστικό ματς έγινε στην Θεσσαλονίκη. Οι «κυανέρυθρες», προηγήθηκαν 7-3, αλλά η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, καθώς ενώ απέμεναν 5:43 για τη λήξη και με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να κρατά διαφορά +4 τερμάτων (10-6), ο ΠΑΟΚ με αντεπίθεση διαρκείας μείωσε σε 9-10, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το φινάλε.

Η Μαργαρίτα Πλευρίτου έκανε το 11-9, στο 1:27 για το τέλος, οι γηπεδούχες μείωσαν και πάλι στο γκολ με την Αρίμα Γιούμι στα 30 δεύτερα, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ολική ανατροπή.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 10-11

ΝΕ Πατρών-Γλυφάδα 7-12

Εθνικός-Ηλιούπολη 20-6

Αλιμος-Ολυμπιακός 7-26

Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 23-7

Χανιά-Ρέθυμνο 12/10

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.)

Ολυμπιακός (39-16) 6

Εθνικός (34-15) 6

Βουλιαγμένη (32-20) 3

ΠΑΟΚ (32-22) 3

Γλυφάδα (21-21) 3

Αλιμος (18-32) 3

Χανιά (10-8) 3 -1αγ.

ΝΟ Πατρών (19-34) 3

Πανιώνιος (17-21) 3

Ρέθυμνο (11-12) 0 -1αγ.

ΝΕ Πατρών (15-22) 0

Ηλιούπολη (17-42) 0