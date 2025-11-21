Εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός, συνέτριψε 25-5 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και πέτυχε τη δέκατη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Waterpolo League γυναικών. Παρότι αντιμετώπιζε έναν θεωρητικά αξιόμαχο αντίπαλο, η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε σε μία επιβλητική νίκη, με επτά γκολ της Αμπι Αντριους και έξι της Βάσως Πλευρίτου.
Η 10η αγωνιστική:
Πανιώνιος-Ολυμπιακός 5-25
Γλυφάδα-Ρέθυμνο 22/11
ΝΕ Πατρών-Βουλιαγμένη 22/11
Εθνικός-‘Αλιμος 22/11
Ηλιούπολη-ΝΟ Πατρών 23/11
Χανιά-ΠΑΟΚ 23/11
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Ολυμπιακός (211-71) 30 -10αγ.
Βουλιαγμένη (143-68) 21 -8αγ.
Πανιώνιος (118-111) 21 -10αγ.
Άλιμος (114-107) 19
Εθνικός (146-88) 18
Γλυφάδα (114-100) 16
ΠΑΟΚ (117-120) 9 -8αγ.
Χανιά (75-103) 9 -8αγ.
ΝΕ Πατρών (81-120) 6
Ηλιούπολη (71-144) 3
ΝΟ Πατρών (65-150) 3 -8αγ.
Ρέθυμνο (90-163) 3