Εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός, συνέτριψε 25-5 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και πέτυχε τη δέκατη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Waterpolo League γυναικών. Παρότι αντιμετώπιζε έναν θεωρητικά αξιόμαχο αντίπαλο, η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε σε μία επιβλητική νίκη, με επτά γκολ της Αμπι Αντριους και έξι της Βάσως Πλευρίτου.

Η 10η αγωνιστική:

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 5-25

Γλυφάδα-Ρέθυμνο 22/11

ΝΕ Πατρών-Βουλιαγμένη 22/11

Εθνικός-‘Αλιμος 22/11

Ηλιούπολη-ΝΟ Πατρών 23/11

Χανιά-ΠΑΟΚ 23/11

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Ολυμπιακός (211-71) 30 -10αγ.

Βουλιαγμένη (143-68) 21 -8αγ.

Πανιώνιος (118-111) 21 -10αγ.

Άλιμος (114-107) 19

Εθνικός (146-88) 18

Γλυφάδα (114-100) 16

ΠΑΟΚ (117-120) 9 -8αγ.

Χανιά (75-103) 9 -8αγ.

ΝΕ Πατρών (81-120) 6

Ηλιούπολη (71-144) 3

ΝΟ Πατρών (65-150) 3 -8αγ.

Ρέθυμνο (90-163) 3

