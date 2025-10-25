Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τη φάση των ομίλων του Champions League Υδατοσφαίρισης Γυναικών, επικρατώντας το βράδυ του Σαββάτου (25/10), με 18-7 του Αλίμου, ως τυπικά φιλοξενούμενος στο Κολυμβητήριο του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκες» του Δημήτρη Κραβαρίτη επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, χτίζοντας διαρκώς τη διαφορά και ξεκινώντας ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στο Α’ γκρουπ της διοργάνωσης.

Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν η Νίνου με τέσσερα τέρματα, ενώ Σάντα και Σέκουλιτς πρόσθεσαν τρία και δύο αντίστοιχα. Από πλευράς Αλίμου, οι Χαλδαίου και Πάτρα σημείωσαν από δύο γκολ, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποτρέψουν τη δεύτερη φετινή ήττα από τον Ολυμπιακό, μετά το 26-7 για το πρωτάθλημα πριν από δύο εβδομάδες.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-5, 2-4, 1-4

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ 1, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη.

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Μπίκου 1, Νίνου 4, Β. Πλευρίτου 2, Διρχαλίδου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Βαν Ντε Ντόλμπεστιν, Σέκουλιτς 2.

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης

Πηγή: ΑΠΕ