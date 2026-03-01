Ο ΓΣ Ηλιούπολης αξιοποίησε την έδρα του και μπήκε με το δεξί στη 16η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, επικρατώντας 16-10 του ΝΟ Ρεθύμνου.

Οι γηπεδούχες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας (6-1, 7-2) στο ξεκίνημα. Η ομάδα της Κρήτης αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και μείωσε στο 7-5, μένοντας μέσα στο παιχνίδι. Στο τρίτο οκτάλεπτο το Ρέθυμνο διατήρησε επαφή (8-6, 9-7), ωστόσο στο τελευταίο μέρος η Ηλιούπολη βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη.

Τρεις φορές βρήκαν δίχτυα για τις νικήτριες οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή, ενώ για τον ΝΟ Ρεθύμνου από δύο γκολ σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2.

Η 16η αγωνιστική:

Κυριακή 1 Μαρτίου

Ηλιούπολη-Ρέθυμνο 16-10

Τετάρτη 4 Μαρτίου

«Αντ. Δημητρόπουλος» 17:00 Χανιά-Ολυμπιακός

«Π. Καπαγέρωφ» 19:30 Εθνικός-ΠΑΟΚ

«Αντ. Πεπανός» 19:30 ΝΕ Πατρών-Αλιμος

Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-ΝΟ Πατρών

«Αντ. Δημητρόπουλος» 21:30 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Ολυμπιακός (313-111) 45

Βουλιαγμένη (270-132) 39

Εθνικός (244-136) 33

Γλυφάδα (195-172) 28

Άλιμος (178-173) 28

ΠΑΟΚ (251-206) 27

Πανιώνιος (179-175) 24

Χανιά (150-183) 21

ΝΕ Πατρών (133-218) 9

Ηλιούπολη (132-248) 9 -16αγ.

ΝΟ Πατρών (134-270) 6

Ρέθυμνο (155-310) 3 -16αγ.