Με το… αριστερό άρχισε τις υποχρεώσεις του στον Β΄ προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών ο Άλιμος, καθώς ηττήθηκε με 13-12 από την «οικοδέσποινα» Σπαντάου, στο Βερολίνο.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη, χωρίς τις πολύτιμες Χυδηριώτη και Ασημάκη στη σύνθεσή της, μπήκε δυναμικά στον αγώνα και έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο. Με την Χαλδαίου σε εξαιρετική κατάσταση (4 γκολ), ο Άλιμος προηγήθηκε με 5-1 και στη συνέχεια με 7-3, δείχνοντας έτοιμος για μια σημαντική νίκη.

Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και την αστοχία της ελληνικής ομάδας και ανέτρεψαν το σκορ στα τελευταία λεπτά, με την Μπούικα να διαμορφώνει το τελικό 13-12 στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Η ήττα αυτή αφήνει τον Άλιμο με την πλάτη στον τοίχο, καθώς πλέον χρειάζεται τη νίκη στην αυριανή (27/9) κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Λιλ (20:00). Η γαλλική ομάδα, που έχει προπονητή τον Ανέστη Πεσματζόγλου, αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή για τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που οδηγούν στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 3-3, 4-1, 4-3

Άλιμος ΝΑΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 1, Χαλδαίου 4, Κανελλοπούλου, Πάτρα 3, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσβελντ 2, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου.

Πρεμιέρα με το… αριστερό για τη Γλυφάδα στον Α’ προκριματικό όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης. H ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου «έπεσε» με το βαρύ 19-8 από την ισπανική Τεράσα, στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».

Ουσιαστικά η ελληνική ομάδα «πλήρωσε» το κακό της τρίτο οκτάλεπτο, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 2-6 και έχασε την επαφή με τις φιλοξενούμενες.

Πρώτη σκόρερ από την ισπανική ομάδα η Κασάδο Λόπεθ με 5 γκολ, ενώ από τον ΑΝΟΓ πάλεψαν οι Ραφαέλλα Σαλταμανίκα και Μπρουκ Οτσόα, σημειώνοντας από 2.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 2-6, 3-7

ΑΝΟ Γλυφάδας (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Κολοβού.