Ο Ολυμπιακός συνάντησε σθεναρή αντίσταση στο Λαιμό από την τυπικά γηπεδούχο Γλυφάδα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 18-12 και να κάνει το «4 στα 4» στη Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες», που αγωνίστηκαν χωρίς τις Τριχά, Ελληνιάδη και Τορνάρου, είχαν σοβαρά αμυντικά προβλήματα, ενώ έχασαν τρία πέναλτι στην πρώτη περίοδο (!), επιτρέποντας στον πολύ καλό ΑΝΟΓ να μείνει μέσα στο παιχνίδι (5-5).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η πειραϊκή ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και ξέφυγε 10-6 με τις Νίνου και Άντριους, αλλά η Γλυφάδα απάντησε με σερί 4-0 και ισοφάρισε 10-10, στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Στο τελική ευθεία ο Ολυμπιακός επέβαλε την ανωτερότητά του, πήρε τους τρεις βαθμούς και παραμένει στην κορυφή της κατάταξης, μαζί με τον Εθνικό.

Νωρίτερα, στο ίδιο κολυμβητήριο, ο Άλιμος επικράτησε 14-11 των Χανίων, που γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο (5-5), αλλά στο τρίτο οκτάλεπτο η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη πέτυχε επιμέρους σκορ 6-3 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της, με κορυφαία σκόρερ την 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (τέσσερα τέρματα).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Εθνικός-Ρέθυμνο 28-4

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 11-19

ΝΕ Πατρών-ΝΟ Πατρών 15-8

Χανιά-Άλιμος 11-14

Γλυφάδα-Ολυμπιακός 12-18

Ηλιούπολη-Πανιώνιος 22/10

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Εθνικός 89-27 12

Ολυμπιακός 77-32 12

Βουλιαγμένη 67-36 9

Χανιά 44-40 9

ΠΑΟΚ 67-54 6

Γλυφάδα 50-50 6

Αλιμος 37-59 6

Πανιώνιος 28-38 3 -3αγ.

ΝΕ Πατρών 34-50 3

ΝΟ Πατρών 35-76 3

Ηλιούπολη 25-52 0 -3αγ.

Ρέθυμνο 38-77 0

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ