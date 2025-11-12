Νικηφόρα συνέχισαν Γλυφάδα και Βουλιαγμένη τις υποχρεώσεις τους στην 7η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Ο -τυπικά γηπεδούχος- ΑΝΟΓ επιβλήθηκε 15-11 των Χανίων στο κολυμβητήριο του Λαιμού και «σκαρφάλωσε» στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας… προσπερνώντας την κρητική ομάδα, ενώ ο -κάτοχος του τίτλου- ΝΟΒ επικράτησε εύκολα του ουραγού ΝΟ Ρεθύμνου στο Ηράκλειο με 21-7 και «έπιασε» -έστω και προσωρινά- στην κορυφή της κατάταξης τους Ολυμπιακό και Εθνικό, που αναμετρώνται αργότερα σήμερα με τον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στην Waterpolo League γυναικών:

Κυριακή 9/11

Ηλιούπολη-ΝΕ Πατρών 6-7

Τετάρτη 12/11

Γλυφάδα-Χανιά 15-11

Ρέθυμνο-Βουλιαγμένη 7-21

ΝΟ Πατρών-Άλιμος Έναρξη 19:30

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Έναρξη 19:30

Πανιώνιος-Εθνικός Έναρξη 20:30

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Ολυμπιακός (125-41) 18 -6αγ.

Εθνικός (122-47) 18 -6αγ.

Βουλιαγμένη (128-59) 18

Πανιώνιος (74-62) 12 -6αγ.

Γλυφάδα (82-89) 10

Άλιμος (66-77) 10 -6αγ.

ΠΑΟΚ (95-82) 9 -6αγ.

Χανιά (66-92) 9

ΝΕ Πατρών (59-90) 6

Ηλιούπολη (63-106) 3

ΝΟ Πατρών (48-118) 3 -6αγ.

Ρέθυμνο (64-129) 0