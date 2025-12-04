Η Βουλιαγμένη κέρδισε επισήμως την αναμέτρηση με τη Ράπαλο για την 3η αγωνιστική του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών, που ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο (29/11) στην Ιταλία, αλλά δεν άρχισε ποτέ, λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης της γραμματείας.

Αν και δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη European Aquatics, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης το παιχνίδι παρουσιάζεται με σκορ 0-10 υπέρ του ΝΟΒ, ενώ έχει ενημερωθεί αντίστοιχα και η βαθμολογία του Γ΄ ομίλου, όπου η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγείται με οκτώ βαθμούς.

Με το απρόσμενο αυτό… δώρο, η Βουλιαγμένη εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League και πλέον θα παίξει έναν «τελικό» πρωτιάς την ερχόμενη εβδομάδα (13/12), υποδεχόμενη τη Φερεντσβάρος, την οποία είχε νικήσει 19-18 στα πέναλτι στη Βουδαπέστη.