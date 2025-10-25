Πέντε στα πέντε για τον Εθνικό στην Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών μετά το «διπλό» επί του ΠΑΟΚ με 17-12.

Η ομάδα του Πειραιά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής κι αυτό θα συνεχιστεί, τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες ακόμη, καθώς στις 29/10 ο Ολυμπιακός θ’ αντιμετωπίσει τα Χανιά στην αναμέτρηση με την οποία θα πέσει η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής και με νίκη θα «πατήσει» και αυτός στο ρετιρέ.

Η 5η αγωνιστική στην Α1 γυναικών:

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 17-6

Άλιμος-ΝΕ Πατρών 18-7

Ρέθυμνο-Ηλιούπολη 11-13

ΝΟ Πατρών-Πανιώνιος 7-15

ΠΑΟΚ-Εθνικός 12-17

Ολυμπιακός-Χανιά 29/10

Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες):

Εθνικός (106-39) 15

Ολυμπιακός (77-32) 12 -4αγ.

Βουλιαγμένη (84-42) 12

Χανιά (44-40) 9 -4αγ.

Πανιώνιος (56-54) 9

Άλιμος (55-66) 9

ΠΑΟΚ (79-71) 6

Γλυφάδα (56-67) 6

ΝΕ Πατρών (41-68) 3

ΝΟ Πατρών (42-91) 3

Ηλιούπολη (47-76) 3

Ρέθυμνο (49-90) 0

Πηγή: ΑΠΕ