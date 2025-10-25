Πέντε στα πέντε για τον Εθνικό στην Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών μετά το «διπλό» επί του ΠΑΟΚ με 17-12.
Η ομάδα του Πειραιά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής κι αυτό θα συνεχιστεί, τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες ακόμη, καθώς στις 29/10 ο Ολυμπιακός θ’ αντιμετωπίσει τα Χανιά στην αναμέτρηση με την οποία θα πέσει η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής και με νίκη θα «πατήσει» και αυτός στο ρετιρέ.
Η 5η αγωνιστική στην Α1 γυναικών:
Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 17-6
Άλιμος-ΝΕ Πατρών 18-7
Ρέθυμνο-Ηλιούπολη 11-13
ΝΟ Πατρών-Πανιώνιος 7-15
ΠΑΟΚ-Εθνικός 12-17
Ολυμπιακός-Χανιά 29/10
Βαθμολογία (Σε 5 αγώνες):
Εθνικός (106-39) 15
Ολυμπιακός (77-32) 12 -4αγ.
Βουλιαγμένη (84-42) 12
Χανιά (44-40) 9 -4αγ.
Πανιώνιος (56-54) 9
Άλιμος (55-66) 9
ΠΑΟΚ (79-71) 6
Γλυφάδα (56-67) 6
ΝΕ Πατρών (41-68) 3
ΝΟ Πατρών (42-91) 3
Ηλιούπολη (47-76) 3
Ρέθυμνο (49-90) 0
Πηγή: ΑΠΕ