Τα Χανιά επικράτησαν στην Πάτρα 13-8 του τοπικού ΝΟΠ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική στη Waterpolo League Γυναικών. Η κρητική ομάδα έφτασε τους 12 βαθμούς στο φινάλε του πρώτου γύρου και βρίσκεται στην όγδοη θέση, ενώ οι νεοφώτιστες παραμένουν ουραγοί με τρεις βαθμούς, μαζί με το Ρέθυμνο.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 16-13
Ρέθυμνο-Ολυμπιακός 8-29
Εθνικός-ΝΕ Πατρών 18-7
Άλιμος-Ηλιούπολη 11-3
Βουλιαγμένη-Πανιώνιος 19-10
ΝΟ Πατρών-Χανιά 8-13
Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)
Ολυμπιακός (240-79) 33
Βουλιαγμένη (200-97) 30
Εθνικός (172-102) 24
Άλιμος (132-118) 22
Πανιώνιος (128-130) 21
Γλυφάδα (144-123) 19
ΠΑΟΚ (172-154) 18
Χανιά (106-142) 12
ΝΕ Πατρών (99-159) 6
Ηλιούπολη (86-163) 6
ΝΟ Πατρών (92-200) 3
Ρέθυμνο (105-209) 3