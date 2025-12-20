Την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης γυναικών εξασφάλισε ο Εθνικός, ο οποίος επιβλήθηκε στον Πειραιά της Λιλ με 23-11 και έκανε το «3 στα 3» στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης.

Το συγκρότημα του Ορέστη Σαλάχα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη γαλλική ομάδα, καθώς επέβαλε από την αρχή το ρυθμό και την ανωτερότητά του και πήρε πολύ άνετα τους τρεις βαθμούς. Σκόραραν σχεδόν όλες οι παίκτριες, εκτός της αρχηγού, Φοίβης Χατζηκυριακάκη, με την Ελένη Κανετίδου να είναι η πρώτη σκόρερ με τέσσερα τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 7-3, 4-3, 8-4

Η σύνθεση του Εθνικού: Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Γαλανοπούλου 2, Οικονόμου 1, Μαμόγλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 2, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 4, Τσιουγκρή 2, Κοντογιάννη 2, Μπεκρή, Καραμπέτσου 3.