Με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις επί της μεγάλης αντιπάλου της, ξεκίνησε η Γυναικεία ομάδα Υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού τις υποχρεώσεις της για τη νέα σεζόν.

Μετά την κατάκτηση του σούπερ καπ, την περασμένη Πέμπτη (2/10) στο Παλαιό Φάληρο, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν και στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Waterpolo League, αυτή τη φορά στο κολυμβητήριο του Πειραιά, με 13-9, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο, που πιθανότατα θα κριθεί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σε αντίθεση με τον αγώνα του σούπερ καπ, που ήταν ντέρμπι για τρία οκτάλεπτα, ο Ολυμπιακός είχε σε όλη τη διάρκεια του ντέρμπι το προβάδισμα. Οι παίκτριες του Δημήτρη Κραβαρίτη έκαναν εντυπωσιακό ξεκίνημα με προηγήθηκαν 5-1, με τις πρωταθλήτριες να αντιδρούν και να μειώνουν σε 5-4, στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Οι γηπεδούχες όμως επανέκτησαν γρήγορα μία διαφορά τριών τερμάτων (8-5 στο ημίχρονο) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ποτέ. Τριχά και Σιούτη σημείωσαν από τρία γκολ για τις κυπελλούχες Ελλάδας, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή τη φορά ως τερματοφύλακας χρησιμοποιήθηκε η Ολλανδή Μπριν Φαν Ντεν Ντόμπελστιν (στο σούπερ καπ είχε παίξει η Σταματοπούλου).

Η 1η αγωνιστική:

ΝΕ Πατρών-Χανιά 8-10

ΝΟ Πατρών-Ρέθυμνο 12-11

Πανιώνιος-‘Αλιμος 6-11

Ηλιούπολη-ΠΑΟΚ 11-22

Γλυφάδα-Εθνικός 9-14

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 13-9