Η νίκη-έκπληξη του ΠΑΟΚ επί της Γλυφάδας με 16-13, στο Κολυμβητήριο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ξεχώρισε από τα σημερινά αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Ο «δικέφαλος του βορρά» βρέθηκε πίσω με 8-5, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά με ένα σερί 5-0 «γύρισε» το ματς, πήρε την πρωτοπορία και τη διατήρησε ως το τέλος. Η Ερούνα Ούρα και η Μελίνα Καρυπίδου πέτυχαν από τέσσερα γκολ για τις «ασπρόμαυρες», όσα και η Λίλι Τέρνερ για τον ΑΝΟΓ, για τον οποίο η σημερινή ήττα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, στη μάχη για μία θέση στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Με το μυαλό στο μεταξύ τους ντέρμπι, την προσεχή Τετάρτη (10/12) στο Λαιμό, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη δεν είχαν προβλήματα να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους. Οι «ερυθρόλευκες» ταξίδεψαν με πολλές απουσίες στο Ηράκλειο, αλλά έστω κι έτσι συνέτριψαν 29-8 το Ρέθυμνο, με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να σημειώνει έξι γκολ απέναντι στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα της.

Ο ΝΟΒ χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει ξεπέρασε με 19-10 το εμπόδιο του Πανιωνίου, με πρώτη σκόρερ τη Νεφέλη Κοβάτσεβιτς που πέτυχε τέσσερα τέρματα. Εύκολες νίκες πέτυχαν επίσης ο Εθνικός (18-7 τη ΝΕ Πατρών) και ο Άλιμος (11-3 την Ηλιούπολη, που δεν είχε πετύχει ούτε γκολ στα τρία πρώτα οκτάλεπτα).

Η 11η αγωνιστική:

ΠΑΟΚ-Γλυφάδα 16-13

Ρέθυμνο-Ολυμπιακός 8-29

Εθνικός-ΝΕ Πατρών 18-7

Άλιμος-Ηλιούπολη 11-3

Βουλιαγμένη-Πανιώνιος 19-10

ΝΟ Πατρών-Χανιά 7/12

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες):

Ολυμπιακός (240-79) 33

Βουλιαγμένη (200-97) 30

Εθνικός (172-102) 24

Άλιμος (132-118) 22

Πανιώνιος (128-130) 21

Γλυφάδα (144-123) 19

ΠΑΟΚ (172-154) 18

Χανιά (93-134) 9 -10αγ.

ΝΕ Πατρών (99-159) 6

Ηλιούπολη (86-163) 6

ΝΟ Πατρών (84-187) 3 -10αγ.

Ρέθυμνο (105-209) 3