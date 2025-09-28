Το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Champions League Γυναικών στην υδατοσφαίριση εξασφάλισε ο Άλιμος, μετά την ολοκλήρωση του Β’ προκριματικού ομίλου, που διεξήχθη στο Βερολίνο.

Η ελληνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Νίκου Δεληγιάννη, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ομίλου, εξαργυρώνοντας τη νίκη της γηπεδούχου Σπαντάου επί της Λιλ με 18-12 την τελευταία αγωνιστική. Ο Άλιμος είχε προηγουμένως νικήσει άνετα τη Λιλ με 21-11, ενώ γνώρισε οριακή ήττα από τη Σπαντάου (13-12), αποτέλεσμα που δεν του στοίχισε την πρόκριση.

Η συνέχεια για τον Άλιμο τον φέρνει ξανά αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακό, όπως και την περσινή σεζόν, αυτή τη φορά στον Α’ όμιλο της φάσης των «16», μαζί με δύο ισχυρές ομάδες από την Ουγγαρία, την Ουίπεστ και τη Ντουναϊβάρος.

Στην ίδια φάση της διοργάνωσης συμμετέχει και ο ΝΟ Βουλιαγμένης, ο οποίος τοποθετήθηκε στον Γ’ όμιλο, με αντιπάλους τη Σπαντάου, τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου και την ιταλική Ράπαλο.

Η διαμόρφωση των ομίλων στους «16» του Champions League Γυναικών:

Α’ Όμιλος: Ολυμπιακός, Άλιμος ΝΑΣ, Ουίπεστ (Ουγγαρία), Ντουναϊβάρος (Ουγγαρία)

Β’ Όμιλος: Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία), Τεράσα (Ισπανία), Σαμπαντέλ (Ισπανία), Ματαρό (Ισπανία)

Γ’ Όμιλος: ΝΟ Βουλιαγμένης, Σπαντάου (Γερμανία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Ράπαλο (Ιταλία)

Δ’ Όμιλος: Σαντ Αντρέου (Ισπανία), Ρόμα (Ιταλία), Έγκερ (Ουγγαρία), Ντε Ζάαν (Ολλανδία)

«Αυτοκτόνησε» ο ΑΝΟ Γλυφάδας, ηττήθηκε 13-12 από την Έγκερ

Ό,τι έχτιζε για 3,5 οκτάλεπτα ο ΑΝΟ Γλυφάδας κατά της ουγγρικής Έγκερ στον αγώνα που θα έκρινε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League (όμιλοι), το «γκρέμισε» σε 5.33, καθώς ηττήθηκε με 13-12 και με απολογισμό δύο ήττες σε ισάριθμα ματς θα συνεχίσει στο Euro Cup. Εκεί στον β’ όμιλο, θα έχει αντιπάλους την ουγγρική Βαζούτας και την νικήτρια του Γ΄ προκριματικού ομίλου.

Στο Κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος» η ελληνική ομάδα είχε μια καταπληκτική αρχή και μια ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κρίσιμο ματς. Προηγήθηκε σταθερά με τρία και τέσσερα τέρματα διαφορά, και έφτασε στο 12-8 στο τέταρτο οκτάλεπτο. Εκεί έπαθε «μπλακ άουτ», που το εκμεταλλεύτηκε άριστα η αντίπαλός της. Μείωσε σταδιακά, ισοφάρισε στο 1.10 με την Σότι και στα 00.11 πέτυχε το νικητήριο τέρμα με την Πάρκες.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-2, 3-2, 2-7.

ΑΝΟ Γλυφάδας I REPAIR (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 3, Τσιάρα, Δασκαλάκη.