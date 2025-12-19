Ακόμη έναν… περίπατο πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών, νικώντας εύκολα 15-7 τον Άλιμο στον Πειραιά, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική.
Οι «ερυθρόλευκες» θα συνεχίσουν με το απόλυτο νικών -σε όλες τις διοργανώσεις- στη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα συγκεντρωθούν εκ νέου τον Φεβρουάριο, ώστε να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Η 13η αγωνιστική:
Ηλιούπολη-Εθνικός 6-18
Ολυμπιακός-Αλιμος 15-7
ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 20/12
Ρέθυμνο-Χανιά 20/12
Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 20/12
Γλυφάδα-ΝΕ Πατρών 20/12
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
Ολυμπιακός (267-96) 39 -13αγ.
Βουλιαγμένη (210-109) 30
Εθνικός (200-120) 27 -13αγ.
Άλιμος (153-146) 25 -13αγ.
Γλυφάδα (156-133) 22
Πανιώνιος (141-144) 21
ΠΑΟΚ (201-167) 21
Χανιά (114-148) 15
ΝΕ Πατρών (105-167) 6
Ηλιούπολη (105-210) 6 -13αγ.
ΝΟ Πατρών (108-215) 6
Ρέθυμνο (120-225) 3