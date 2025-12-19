Ακόμη έναν… περίπατο πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών, νικώντας εύκολα 15-7 τον Άλιμο στον Πειραιά, σε αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκες» θα συνεχίσουν με το απόλυτο νικών -σε όλες τις διοργανώσεις- στη διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα συγκεντρωθούν εκ νέου τον Φεβρουάριο, ώστε να συνεχίσουν τη διεκδίκηση των τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η 13η αγωνιστική:

Ηλιούπολη-Εθνικός 6-18

Ολυμπιακός-Αλιμος 15-7

ΝΟ Πατρών-Βουλιαγμένη 20/12

Ρέθυμνο-Χανιά 20/12

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 20/12

Γλυφάδα-ΝΕ Πατρών 20/12

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ολυμπιακός (267-96) 39 -13αγ.

Βουλιαγμένη (210-109) 30

Εθνικός (200-120) 27 -13αγ.

Άλιμος (153-146) 25 -13αγ.

Γλυφάδα (156-133) 22

Πανιώνιος (141-144) 21

ΠΑΟΚ (201-167) 21

Χανιά (114-148) 15

ΝΕ Πατρών (105-167) 6

Ηλιούπολη (105-210) 6 -13αγ.

ΝΟ Πατρών (108-215) 6

Ρέθυμνο (120-225) 3