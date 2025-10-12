Το γειτονικό ντέρμπι της Κρήτης ανέδειξε νικήτρια την ομάδα των Χανίων επί του Ρεθύμνου με 13-10, αναμέτρηση με την οποία έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών.

Στο Κλειστό Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης το ματς ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο μέρος του, με τα Χανιά να κάνουν τελικά το 2 στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά το «διπλό» της πρεμιέρας επί του ΝΕ Πατρών. Η ομάδα του Ρεθύμνου πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην 4η περίοδο (10-9), λίγο αργότερα έγινε το 11-10, με το ΝΟΧ να βρίσκει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά από την Βιργινία Νιαρχάκου και την Ηλιάνα Παρασκευοπούλου και να «σφραγίζει» τη νίκη του.

Η 2η αγωνιστική της Α1 Γυναικών:

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 10-11

ΝΕ Πατρών-Γλυφάδα 7-12

Εθνικός-Ηλιούπολη 20-6

Αλιμος-Ολυμπιακός 7-26

Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 23-7

Χανιά-Ρέθυμνο 13-10

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):

Ολυμπιακός (39-16) 6

Εθνικός (34-15) 6

Χανιά (23-18) 6

Βουλιαγμένη (32-20) 3

ΠΑΟΚ (32-22) 3

Γλυφάδα (21-21) 3

Αλιμος (18-32) 3

ΝΟ Πατρών (19-34) 3

Πανιώνιος (17-21) 3

Ρέθυμνο (21-25) 0

ΝΕ Πατρών (15-22) 0

Ηλιούπολη (17-42) 0