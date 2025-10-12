Το γειτονικό ντέρμπι της Κρήτης ανέδειξε νικήτρια την ομάδα των Χανίων επί του Ρεθύμνου με 13-10, αναμέτρηση με την οποία έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών.
Στο Κλειστό Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης το ματς ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο μέρος του, με τα Χανιά να κάνουν τελικά το 2 στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά το «διπλό» της πρεμιέρας επί του ΝΕ Πατρών. Η ομάδα του Ρεθύμνου πλησίασε σε απόσταση αναπνοής στην 4η περίοδο (10-9), λίγο αργότερα έγινε το 11-10, με το ΝΟΧ να βρίσκει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά από την Βιργινία Νιαρχάκου και την Ηλιάνα Παρασκευοπούλου και να «σφραγίζει» τη νίκη του.
Η 2η αγωνιστική της Α1 Γυναικών:
ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 10-11
ΝΕ Πατρών-Γλυφάδα 7-12
Εθνικός-Ηλιούπολη 20-6
Αλιμος-Ολυμπιακός 7-26
Βουλιαγμένη-ΝΟ Πατρών 23-7
Χανιά-Ρέθυμνο 13-10
Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):
Ολυμπιακός (39-16) 6
Εθνικός (34-15) 6
Χανιά (23-18) 6
Βουλιαγμένη (32-20) 3
ΠΑΟΚ (32-22) 3
Γλυφάδα (21-21) 3
Αλιμος (18-32) 3
ΝΟ Πατρών (19-34) 3
Πανιώνιος (17-21) 3
Ρέθυμνο (21-25) 0
ΝΕ Πατρών (15-22) 0
Ηλιούπολη (17-42) 0