Με ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Λαιμού και την πρώτη ισοπαλία του φετινού πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Γλυφάδα και Άλιμος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 11-11, σε ένα ματς όπου και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι άξιζαν τη νίκη, αφού η κάθε μία είχε τα δικά της καλά διαστήματα.

Ο τυπικά γηπεδούχος ΑΝΟΓ πήρε εξ αρχής το προβάδισμα και μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου διατηρούσε το «πάνω χέρι» (7-4). Η συνέχεια ανήκε στις «μελανόλευκες», οι οποίες, με πρωταγωνίστρια τη 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, έκαναν επιμέρους σκορ 7-1 και προηγήθηκαν 11-8, έξι λεπτά πριν τη λήξη. Η Γλυφάδα όμως βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει, μείωσε με γκολ της Τέρνερ και της Οτσόα, για να ισοφαρίσει η Γρηγοροπούλου, 1΄19΄΄ πριν τη λήξη.

Νωρίτερα, στο ίδιο κολυμβητήριο, ο Εθνικός δυσκολεύτηκε από τον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων για ένα ημίχρονο (5-5), αλλά στη συνέχεια επέβαλε την ανωτερότητά του και, με πρώτη σκόρερ την Τίνα Κοντογιάννη (τέσσερα τέρματα) έφτασε στη νίκη με 16-8 που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ολυμπιακό.

Η 6η αγωνιστική:

Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 27-6

Πανιώνιος-Ρέθυμνο 18-8

ΝΕ Πατρών-ΠΑΟΚ 11-16

Ηλιούπολη-Βουλιαγμένη 10-23

Χανιά-Εθνικός 8-16

Γλυφάδα-Άλιμος 11-11

Βαθμολογία (Σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός (125-41) 18

Εθνικός (122-47) 18

Βουλιαγμένη (107-52) 15

Πανιώνιος (74-62) 12

Άλιμος (66-77) 10

ΠΑΟΚ (95-82) 9

Χανιά (55-77) 9

Γλυφάδα (67-78) 7

ΝΕ Πατρών (52-84) 3

Ηλιούπολη (57-99) 3

ΝΟ Πατρών (48-118) 3

Ρέθυμνο (57-108) 0