Με ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Λαιμού και την πρώτη ισοπαλία του φετινού πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Γλυφάδα και Άλιμος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 11-11, σε ένα ματς όπου και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι άξιζαν τη νίκη, αφού η κάθε μία είχε τα δικά της καλά διαστήματα.
Ο τυπικά γηπεδούχος ΑΝΟΓ πήρε εξ αρχής το προβάδισμα και μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου διατηρούσε το «πάνω χέρι» (7-4). Η συνέχεια ανήκε στις «μελανόλευκες», οι οποίες, με πρωταγωνίστρια τη 14χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, έκαναν επιμέρους σκορ 7-1 και προηγήθηκαν 11-8, έξι λεπτά πριν τη λήξη. Η Γλυφάδα όμως βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει, μείωσε με γκολ της Τέρνερ και της Οτσόα, για να ισοφαρίσει η Γρηγοροπούλου, 1΄19΄΄ πριν τη λήξη.
Νωρίτερα, στο ίδιο κολυμβητήριο, ο Εθνικός δυσκολεύτηκε από τον -τυπικά γηπεδούχο- ΝΟ Χανίων για ένα ημίχρονο (5-5), αλλά στη συνέχεια επέβαλε την ανωτερότητά του και, με πρώτη σκόρερ την Τίνα Κοντογιάννη (τέσσερα τέρματα) έφτασε στη νίκη με 16-8 που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Ολυμπιακό.
Η 6η αγωνιστική:
Ολυμπιακός-ΝΟ Πατρών 27-6
Πανιώνιος-Ρέθυμνο 18-8
ΝΕ Πατρών-ΠΑΟΚ 11-16
Ηλιούπολη-Βουλιαγμένη 10-23
Χανιά-Εθνικός 8-16
Γλυφάδα-Άλιμος 11-11
Βαθμολογία (Σε 6 αγώνες)
Ολυμπιακός (125-41) 18
Εθνικός (122-47) 18
Βουλιαγμένη (107-52) 15
Πανιώνιος (74-62) 12
Άλιμος (66-77) 10
ΠΑΟΚ (95-82) 9
Χανιά (55-77) 9
Γλυφάδα (67-78) 7
ΝΕ Πατρών (52-84) 3
Ηλιούπολη (57-99) 3
ΝΟ Πατρών (48-118) 3
Ρέθυμνο (57-108) 0