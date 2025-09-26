Ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρισης πρόσθεσε στο δυναμικό του ο Εθνικός, που ανακοίνωσε την απόκτηση της Ανδρονίκης Καραγιάννη από τον Πανιώνιο.

Η 16χρονη περιφερειακός ήταν από τις κορυφαίες παίκτριες της εθνικής νεανίδων, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μάλτας, ενώ έχει επίσης στη συλλογή της ένα ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό κορασίδων.

Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει τίτλους με την ομάδα της Νέας Σμύρνης στις ηλικιακές κατηγορίες και την περασμένη σεζόν είχε ενεργό ρόλο στην πρώτη ομάδα των «κυανέρυθρων», σκοράροντας 29 τέρματα στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών.