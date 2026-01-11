Tις άγριες διαθέσεις της φρόντισε να δειξει με το… καλημέρα η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου συνέτριψε την Κυριακή με 20-6 τη Γεωργία στην πρεμιέρα του Β΄ ομίλου, πιάνοντας κατά διαστήματα εξαιρετική απόδοση σε άμυνα και επίθεση, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δύο σημαντικές ελλείψεις (τον τιμωρημένο Χαλυβόπουλο και τον ασθενή Παπαναστασίου).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε εννέα διαφορετικούς σκόρερ, με κορυφαίο εξ αυτών τον Κώστα Κάκαρη, που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Η «γαλανόλευκη» θα επιστρέψει στη «Beograd Arena» την Τρίτη (13/1, 16:15) για την αναμέτρηση με τη Σλοβενία, πριν το ντέρμπι του ομίλου με την Κροατία, την προσεχή Πέμπτη (15/1, 21:30).

Η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να ξεκινά με 6/6 αποκρούσεις και τους Γεωργιανούς να «σημαδεύουν» τα δοκάρια σε τέσσερις περιπτώσεις, η εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για 12 λεπτά και όλα έγιναν εύκολα.

Το 3-0 του πρώτου οκταλέπτου (με δύο γκολ σε παίκτη παραπάνω και ένα από τα 2μ.) έγινε «εν ριπή οφθαλμού» 8-0 και 12-2 στο ημίχρονο, καθώς οι διεθνείς σκόραραν όπως και όποτε ήθελαν.

Στη συνέχεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χαλάρωσε (χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε δύο κόντρες από μία «βαριά» ομάδα), ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε στο β΄ ημίχρονο τον Ζερδεβά αντί του Τζωρτζάτου και η διαφορά κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, με ένα μικρό 3-0 στα τελευταία λεπτά να διαμορφώνει το τελικό 20-6.

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Κάκαρης (φουνταριστός), 2-0 Γενηδουνιάς (π.π.), 3-0 Καλογερόπουλος (π.π.), 4-0 Κάκαρης (π.π.), 5-0 Αργυρόπουλος (κόντρα), 6-0 Πούρος (κόντρα), 7-0 Σκουμπάκης (π.π.), 8-0 Σπάχιτς (φουνταριστός), 8-1 Σάριτς (π.π.), 9-1 Σπάχιτς (π.π.), 10-1 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 11-1 Σκουμπάκης (πέναλτι), 11-2 Πιέσιβατς (π.π.), 12-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 13-3 Νταντβάνι (περιφέρεια), 13-4 Βάσιτς (π.π.), 14-4 Νικολαϊδης (περιφέρεια), 15-4 Καλογερόπουλος (π.π.), 16-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 16-5 Βάσιτς (κόντρα), 17-5 Καλογερόπουλος (κόντρα), 17-6 Σουσιασβίλι (κόντρα), 18-6 Γκιουβέτσης (κόντρα), 19-6 Γκιουβέτσης (πέναλτι), 20-6 Γενηδουνιάς (κόντρα).

Η εθνική είχε 6/8 με παίκτη παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 5 στην κόντρα.

Η Γεωργία είχε 3/7 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια και 2 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε ο Σπάχιτς, 3΄05΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Διαιτητές: Σβαρτς (Ισραήλ), Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο)

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεϊσβίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοσιτς, Πιέσιβατς 1, Γκβετάτζε, Βλάχοβιτς

** Η εθνική παρατάχθηκε με 13 παίκτες, καθώς απουσίασαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου (λόγω ασθένειας) και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, ο οποίος «χρωστούσε» μία αγωνιστική ποινής, από την αποβολή του στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης.

** Στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του Β΄ ομίλου, η Κροατία συνέτριψε τη Σλοβενία με 20-4