Με εμφατικό τρόπο έκλεισε τα φιλικά τεστ πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, συντρίβοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία με 17-10 στο Τρέμπινιε και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέλαβε την 3η θέση στο τουρνουά, όμως η συνολική του εικόνα ήταν αυτή που ξεχώρισε. Με άμυνα υψηλής έντασης και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, η Ελλάδα τελείωσε το παιχνίδι με 17 γκολ σε 33 τελικές προσπάθειες, επιβεβαιώνοντας το καλό αγωνιστικό της επίπεδο.

Παρά την απουσία του Στέλιου Αργυρόπουλου, η εκκίνηση ήταν καταιγιστική. Οι διεθνείς δεν επέτρεψαν στην Ισπανία να σκοράρει στις πέντε πρώτες επιθέσεις της, ενώ με γκολ των Παπαναστασίου και Γενηδουνιά, καθώς και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, προηγήθηκαν γρήγορα με 3-0. Το σερί συνεχίστηκε με Πούρο και Κάκαρη για το 5-0, ενώ ο Παπαναστασίου διαμόρφωσε το 6-0 πριν μειώσουν οι Ισπανοί.

Η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και στη συνέχεια, πηγαίνοντας στο ημίχρονο με καθαρό προβάδισμα 9-3 χάρη στα τέρματα των Παπαναστασίου, Γκιουβέτση και Καστρινάκη. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην τρίτη περίοδο, με την άμυνα να παραμένει σταθερή και τις επιθετικές λύσεις να έρχονται κυρίως από Γκιουβέτση και Γενηδουνιά.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Θοδωρής Βλάχος προχώρησε σε ροτέισον, χωρίς ωστόσο να χαθεί η συνοχή και η ένταση στο παιχνίδι της ομάδας. Η Ελλάδα κράτησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα και έφτασε άνετα στο τελικό 17-10.

Η παρουσία στο Τρέμπινιε αφήνει ιδιαίτερα θετικά μηνύματα ενόψει Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την εθνική να δείχνει βάθος, αγωνιστική ταυτότητα και υψηλό βαθμό ετοιμότητας.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4

Ισπανία (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Γρανάδος 1, Σαναούια 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Γκόμεζ, Φερέρ, Ταχούλ 1, Βαλέρα 3, Μπίελ 1, Ασένσιο 1, Χομίλα, Λόριο.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4/8, Σκουμπάκης 3/5, Γκιουβέτσης 2/4, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3/3, Καστρινάκης 1/1, Καλογερόπουλος 0/3, Χαλυβόπουλος 1/4, Κάκαρης 1/1, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Πούρος 2/4, Τζωρτζάτος.