Η Μαρσέιγ ανέτρεψε την ήττα της με 17-13 στον πρώτο ημιτελικό στη Σερβία και ο Έλληνας διεθνής περιφερειακός Στάθης Καλογερόπουλος σημειώνοντας τρία γκολ είχε σημαντικό μερίδιο στη νίκη της με 16-11 και την πρόκρισή της στους τελικούς του Euro Cup.

Με δικό του γκολ η Μαρσέιγ ισοφάρισε 8-8 στην αρχή ενός σερί 3-0, για το 10-8 στα μέσα της 3ης περιόδου. Μάλιστα, με γκολ του Μπουέ έγινε το 13-9, με τη Μαρσέιγ να ισοφαρίζει τη διαφορά της ήττας της στο Κραγκούγεβατς.

