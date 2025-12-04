Η Βουλιαγμένη δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στην ουραγό του Γ΄ ομίλου Μπουντούτσνοστ, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στη νίκη με 19-9, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, που έγινε το μεσημέρι στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Οι «μπέμπηδες» έφτασαν τους 11 βαθμούς και περιμένουν το αποτέλεσμα του βραδινού (21:30) αγώνα στο Σεράφειο, μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαζούτας, αφού με ήττα του «τριφυλλιού» στην κανονική διάρκεια εξασφαλίζουν από σήμερα το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόκριση θα κριθεί στον ελληνικό «εμφύλιο» της 12ης Φεβρουαρίου, αφού μεσολαβεί η διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο ΝΟΒ, που αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Χατζή (ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από πρόβλημα τραυματισμού), προηγήθηκε 3-0 στο ξεκίνημα με τρία γκολ του Τρούλου (από τα έξι που πέτυχε συνολικά) και 6-3 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αλλά και τις δύο φορές οι Μαυροβούνιοι απάντησαν με σερί 3-0 και ισοφάρισαν 3-3 και 6-6. Τελικά, ένα ξέσπασμα της Βουλιαγμένης στο τρίτο οκτάλεπτο μετέτρεψε το 7-7 σε 11-7 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά και απλοποίησε το έργο των παικτών του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, που στη συνέχεια αύξησαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 6-2, 6-1

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 4, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 6, Ούμποβιτς 2, Μαντζουρίδης, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 1, Σπάχιτς, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1.

Μπουντούτσνοστ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Μπούριτς, Πόποβιτς, Στρκάλι 2, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 1, Μπόσκοβιτς 3, Ραζνάτοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Άλεξιτς.