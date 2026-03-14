Δυσκόλεψε το έργο της Γλυφάδας για πρόκριση στην τετράδα του Euro Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, καθώς η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου παραχώρησε ισοπαλία 8-8 στην Καταλούνια, στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό.

Ο ΑΝΟΓ θα χρειαστεί πλέον να κυνηγήσει νίκη στη ρεβάνς, που θα γίνει σε δύο εβδομάδες (28/3) στη Βαρκελώνη.

Το ματς ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια, με τη Γλυφάδα να παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων (6-4) στην τρίτη περίοδο, αλλά να δέχεται τρία συνεχόμενα γκολ μέσα σε 2,5 λεπτά.

Οτσόα και Τέρνερ έδωσαν εκ νέου το «πάνω χέρι» στην ελληνική ομάδα, αλλά η Φάλβεϊ ισοφάρισε για τις Ισπανίδες, που πλέον έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 4-4, 1-1

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού

Καταλούνια (Χαβιέρ Μπελμόντε): Ααρτς, Φόσεμπεργκ 2, Γκόμεθ 1, Ταρίνο, Μπελίδο, Ινγκλαβάγκα, Φρίγκολα 1, Φάλβεϊ 2, Περαγκόν, Χάουτον 1, Αρίνο, Φερέρ 1, Πέρεθ, Σεκίνε.