Στο Ζάγκρεμπ σταμάτησε η αήττητη φετινή πορεία της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Χάρη σε πέναλτι του Ναγκάεφ σε «νεκρό» χρόνο, η Μλάντοστ νίκησε 14-13 τους πρωταθλητές Ελλάδας, για την 4η αγωνιστική του Champions League τους έπιασε στην κορυφή του Α΄ ομίλου , και… ανέβαλε την επισφράγιση της πρόκρισής τους στην οκτάδα. Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι διατηρούν το πάνω χέρι από την κροατική ομάδα σε περίπτωση ισοβαθμίας (αφού στον Πειραιά είχαν επικρατήσει με 13-9), είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, ιδίως στην τελευταία περίοδο, με αποκορύφωμα τη φάση που έκρινε τον αγώνα.

Ντέρμπι ήταν το ματς από το ξεκίνημα, με πολύ δυνατά μαρκαρίσματα και αρκετές αποβολές. Ο Ελβις Φάτοβιτς είδε τον Γκέργκο Ζάλανκι να χρεώνεται από την πρώτη περίοδο με δύο ποινές, υποπίπτοντας σε πέναλτι, το οποίο όμως απέκρουσε ο Τζωρτζάτος. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ και να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει το ημίχρονο προηγούμενος 7-6 (με επτά διαφορετικούς σκόρερ), καθώς ο Τζωρτζάτος έκανε μεγάλη απόκρουση σε τετ-α-τετ με τον Λόντσαρ.

Στα μισά της τρίτης περιόδου, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα δύο τερμάτων (9-7), χάρη σε πέναλτι που κέρδισε ο Κάκαρης και αξιοποίησε ο Φουντούλης. Μετά από ένα σπουδαίο μπλοκ του Άνγκιαλ σε παίκτη λιγότερο, ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή και ο Πούρος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 10-7, πριν μειώσει ο Ναγκάεφ.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Μλάντοστ κατάφερε να τέρματα των Μπάσιτς και Χάρκοφ (αλλά και χάρη στα επιθετικά φάουλ που καταλόγιζαν οι διαιτητές σε βάρος του Ολυμπιακού), να ισοφαρίσει σε 10-10, για να ακολουθήσει απόκρουση του Τσούμπρανιτς σε εκτέλεση πέναλτι του Ζάλανκι. Ακολούθησε μία… περιπετειώδης φάση, με τους διαιτητές να βάζουν φωτιά με αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα και τελικά να χρεώνουν πέναλτι σε βάρος του Γενηδουνιά (ενώ οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν “βγάλει” την άμυνα σε παίκτη λιγότερο). Ο Ναγκάεφ ευστόχησε από τα 5μ. και έδωσε προβάδισμα 11-10 στους Κροάτες, με τον ίδιο τρόπο όμως ο Γενηδουνιάς ισοφάρισε.

Ο Χάρκοφ με δύσκολο σουτ από την περιφέρεια έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους, για να απαντήσει πάλι ο Γενηδουνιάς, αυτή τη φορά σε παίκτη παραπάνω, 1΄08΄΄ πριν τη λήξη. Ο Λάζιτς σκόραρε επίσης σε παραπάνω στα 38 δευτερόλεπτα και ο Ανγκιαλ ισοφάρισε στα 15, κι αυτός σε παίκτη παραπάνω, για να ακολουθήσει η φάση που έκρινε τον αγώνα: η Μλάντοστ επέλεξε να κάνει επίθεση με επτά εναντίον έξι (αφήνοντας κενό το τέρμα), αλλά κανείς παίκτης δεν πήρε την ευθύνη για το τελευταίο σουτ. Αντ΄αυτού, έγινε μία… γιόμα προς τον Βουκίσεβιτς στα 2μ. και οι διαιτητές χρέωσαν πέναλτι στον Ανγικαλ, θεωρώντας ότι εμπόδισε τον διεθνή Κροάτη να φτάσει τη μπάλα. Με το χρονόμετρο στο μηδέν, ο Ναγκάεφ νίκησε τον Τζωρτζάτο και χάρισε στην ομάδα του ένα τρίποντο, που μπορεί να σηματοδοτήσει την πρόκρισή της στους «8».

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-3, 2-3, 6-3

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Ζόραν Μπάιτς): Μάρσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόντσινιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίλιακα 1, Μπούκιτς, Λάζιτς 2, Ναγκάεφ 3, Βρλιτς 2, Βουκίτσεβιτς 2, Χάρκοφ 2, Τσούμπρανιτς, Λόντσαρ.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.