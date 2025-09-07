Στις λεπτομέρειες έχασε η εθνική υδατοσφαίρισης νεανίδων το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, που ολοκληρώθηκε απόψε στη Μάλτα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 10-9 από την Ισπανία στον τελικό και θα επιστρέψει στη χώρα μας με το ασημένιο μετάλλιο, που είναι το έβδομο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης (τρία χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα).

Η ελληνική ομάδα πήρε στην αρχή το προβάδισμα, με «όπλο» την άμυνά της και τις εξαιρετικές αποκρούσεις της Νικολέτας Κυριακοπούλου, αλλά και τα τρία γκολ της Ανδρονίκης Καραγιάννη στο πρώτο οκτάλεπτο, το τελευταίο εκ των οποίων στην εκπνοή. Στη συνέχεια όμως οι διεθνείς δεν βρήκαν λύσεις στην επίθεση, με τη Νεφέλη Κρασσά να είναι μπλοκαρισμένη, και η Ισπανία κατάφερε σταδιακά να ισορροπήσει.

Άλλο ένα γκολ της Καραγιάννη στις αρχές της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 6-4, αλλά ακολούθησε ένα 4-0 της «ρόχα» που πέρασε μπροστά 8-6, στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο η εθνική «απάντησε» με τις Μπιτσάκου και Δρακωτού, ισοφάρισε και είχε την ευκαιρία να πάρει ξανά προβάδισμα, όμως η Κρασσά αστόχησε σε πέναλτι. Η Ντουένας «έγραψε» το 9-8, η Κρασσά με το μοναδικό της γκολ στον τελικό ισοφάρισε ξανά, αλλά το γκολ της Βαρά, 1΄53΄΄ πριν τη λήξη, έκρινε την αναμέτρηση. Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα είχε μία τελευταία ευκαιρία, σε επίθεση με επτά εναντίον έξι, αλλά το σουτ της Κρασσά σταμάτησε σε μπλοκ.

Το μετάλλιο της εθνικής νεανίδων στη Μάλτα είναι το πέμπτο σε ισάριθμες διεθνείς διοργανώσεις για τα γυναικεία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα τη φετινή χρονιά. Είχαν προηγηθεί τα χρυσά της εθνικής γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το ασημένιο των κορασίδων στο Ευρωπαϊκό Κ16 και το χάλκινο των νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Κ20.

Δύο από τις αθλήτριες που αγωνίστηκαν στη Μάλτα ήταν παρούσες σε τρία από αυτά τα μετάλλια: η Νεφέλη Κρασσά στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα γυναικών και νέων γυναικών και η Ραφαέλα Σαλταμανίκα στο Παγκόσμιο νέων γυναικών και στο Ευρωπαϊκό κορασίδων.

Από τρία μετάλλια κατέκτησαν μέσα στη φετινή χρονιά και οι Φωτεινή Τριχά και Ντένια Κουρέτα (αμφότερες ήταν παρούσες στους θριάμβους της εθνικής γυναικών σε Κίνα και Σιγκαπούρη, αλλά και στο χάλκινο της εθνικής νέων γυναικών στο Παγκόσμιο Κ20 της Βραζιλίας).

Συνολικά, η ελληνική υδατοσφαίριση ολοκληρώνει το 2025 με οκτώ μετάλλια σε δέκα διεθνείς διοργανώσεις, καθώς στη συγκομιδή προστίθενται οι δύο διακρίσεις της εθνικής ανδρών (ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) και η τρίτη θέση της εθνικής εφήβων στο Ευρωπαϊκό Κ18.

Οι μόνες ελληνικές ομάδες που δεν κατόρθωσαν να ανέβουν στο βάθρο φέτος ήταν η εθνική νέων ανδρών (7η στο Παγκόσμιο Κ20) και η εθνική παίδων (5η στο Ευρωπαϊκό Κ16).

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3

Η σύνθεση της εθνικής μας: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη. Την ελληνική αποστολή στη Μάλτα συμπλήρωνε η Κουνδουράκη, η οποία απόψε έμεινε εκτός 14άδας.

* Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-11 στον «μικρό» τελικό.