Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο ανδρών επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 13-12 σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών.

Στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το τρόπαιο για 9η συνεχόμενη χρονιά και 27η συνολικά στην ιστορία τους.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς πέτυχε το νικητήριο γκολ, 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και ο Μάνος Ζερδεβάς διασφάλισε τη νίκη, αποκρούοντας το τελευταίο σουτ του Παπασηφάκη.

