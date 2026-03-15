Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε 14-8 του Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι κορυφής για το Γκρουπ 1 της Β΄ φάσης της Waterpolo League ανδρών.

Οι «πράσινοι», που μέχρι σήμερα είχαν το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα, όπως και οι «ερυθρόλευκοι», έμειναν κοντά στο σκορ για δύο οκτάλεπτα (8-6), αλλά η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς.

Με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Ντίνο Γενηδουνιά και πολύ καλό κάτω από τα δοκάρια τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, οι πρωταθλητές πέτυχαν πέντε αναπάντητα γκολ, ξέφυγαν 13-6 στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου και εξασφάλισαν την 59η διαδοχική νίκη τους επί του «τριφυλλιού», σε ένα σερί που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, υπήρξε ένταση στην πισίνα μεταξύ παικτών, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο.

Η 4η αγωνιστική της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

Γκρουπ 1

Περιστέρι-Βουλιαγμένη 5-15

Απόλλων Σμύρνης-Παλ. Φάληρο 20-8

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 14-8

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 18:15

Βαθμολογία (Σε 18 αγώνες)

Ολυμπιακός (398-138) 54

Παναθηναϊκός (324-155) 51

Απόλλων Σμύρνης (374-197) 45

Βουλιαγμένη (299-167) 42

Πανιώνιος (290-230) 33 -17αγ.

ΠΑΟΚ (264-215) 30 -17αγ.

Παλαιό Φάληρο (185-256) 22

Περιστέρι (205-257) 18

Γκρουπ 2

ΟΦΘ-ΝΟ Πατρών 16-12

Γλυφάδα-Χανιά 19-13

Υδραϊκός-Χίος 14-14

Λάρισα-Εθνικός 9-24

Βαθμολογία (Σε 18 αγώνες)

Γλυφάδα (248-270) 30

Υδραϊκός (223-211) 28

Χίος (210-247) 23

Εθνικός (227-256) 21

ΟΦΘ (184-322) 12

Χανιά (178-265) 10

ΝΟ Πατρών (197-331) 7

Λάρισα (145-434) -1

Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.