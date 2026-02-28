Τη δεύτερη θέση στον Β’ όμιλο της φάσης των «12» του Euro Cup γυναικών κατέλαβε ο ΑΝΟ Γλυφάδας, γνωρίζοντας την ήττα με 13-12 από τη Βαζούτας στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας.

Η ελληνική ομάδα, που είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά, διεκδίκησε μέχρι τέλους την πρωτιά, όμως το γκολ της Λεντβάι 29 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ. Οι Ουγγαρέζες κατάφεραν να κλείσουν την τρίτη περίοδο μπροστά με 11-9, όμως η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσια (12-12) περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Στις τελευταίες επιθέσεις η Βαζούτας βρήκε τη λύση που της έδωσε τη νίκη και μαζί την κορυφή του ομίλου.

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας ολοκλήρωσε τη φάση με απολογισμό δύο νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις και έξι βαθμούς, περιμένοντας πλέον την κλήρωση των προημιτελικών, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (2/3) στο Ζάγκρεμπ.

Οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-5, 3-2

Η βαθμολογία (Β΄Όμιλος)

1. Βαζούτας 12

2. ΑΝΟ Γλυφάδας 6

3. Χάποελ Γιοκνέαμ 0