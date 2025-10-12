Με ανατροπή στο τελευταίο 8λεπτο ο Εθνικός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού ΝΟ Χανίων στο Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης και με το τελικό 15-10 να κάνει το 2 στα 2, στο τελευταίο χρονικά ματς της 2ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της Α1 Πόλο των ανδρών.

Η «αυλαία» του Β’ ομίλου έπεσε στην Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Υδραϊκό.

Η 2η αγωνιστική στην Α1 ανδρών:

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος-Χίος 16-10

Παλ. Φάληρο-Βουλιαγμένη Αναβολή

Παναθηναϊκός-ΝΟ Πατρών 25-4

Χανιά-Εθνικός 10-15

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):

Παναθηναϊκός (45-7) 6

Εθνικός (37-25) 6

Βουλιαγμένη (25-16) 3 -1αγ.

Πανιώνιος (32-35) 3

Χανιά (10-15) 0 -1αγ.

Χίος (10-16) 0 -1αγ.

Παλαιό Φάληρο (3-20) 0 -1αγ.

ΝΟ Πατρών (19-47) 0

Β΄ Όμιλος

ΟΦΘ-Απόλλων Σμύρνης 7-26

Ολυμπιακός-Γλυφάδα 30-7

Λάρισα-Περιστέρι 22-7

ΠΑΟΚ-Υδραϊκός 17-6

Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):

Ολυμπιακός (63-11) 6

Απόλλων Σμύρνης (47-17) 6

ΠΑΟΚ (35-14) 6

Υδραϊκός (23-24) 3

Λάρισα (26-40) 3

Περιστέρι (15-40) 0

ΟΦΘ (14-43) 0

Γλυφάδα (17-51) 0