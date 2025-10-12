Με ανατροπή στο τελευταίο 8λεπτο ο Εθνικός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού ΝΟ Χανίων στο Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης και με το τελικό 15-10 να κάνει το 2 στα 2, στο τελευταίο χρονικά ματς της 2ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της Α1 Πόλο των ανδρών.
Η «αυλαία» του Β’ ομίλου έπεσε στην Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Υδραϊκό.
Η 2η αγωνιστική στην Α1 ανδρών:
Α΄ Όμιλος
Πανιώνιος-Χίος 16-10
Παλ. Φάληρο-Βουλιαγμένη Αναβολή
Παναθηναϊκός-ΝΟ Πατρών 25-4
Χανιά-Εθνικός 10-15
Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):
Παναθηναϊκός (45-7) 6
Εθνικός (37-25) 6
Βουλιαγμένη (25-16) 3 -1αγ.
Πανιώνιος (32-35) 3
Χανιά (10-15) 0 -1αγ.
Χίος (10-16) 0 -1αγ.
Παλαιό Φάληρο (3-20) 0 -1αγ.
ΝΟ Πατρών (19-47) 0
Β΄ Όμιλος
ΟΦΘ-Απόλλων Σμύρνης 7-26
Ολυμπιακός-Γλυφάδα 30-7
Λάρισα-Περιστέρι 22-7
ΠΑΟΚ-Υδραϊκός 17-6
Βαθμολογία (Σε 2 αγ.):
Ολυμπιακός (63-11) 6
Απόλλων Σμύρνης (47-17) 6
ΠΑΟΚ (35-14) 6
Υδραϊκός (23-24) 3
Λάρισα (26-40) 3
Περιστέρι (15-40) 0
ΟΦΘ (14-43) 0
Γλυφάδα (17-51) 0