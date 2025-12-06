Το απίθανο προσωπικό ρεσιτάλ του Χανς Ντάουμπε, ήταν το γεγονός που ξεχώρισε στα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών. Ο Αμερικανός διεθνής σημείωσε 11 γκολ (!) και οδήγησε τον Απόλλωνα Σμύρνης σε νίκη 21-13 επί του ΠΑΟΚ, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, που διατηρεί την «αμφίβια ταξιαρχία» στη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο Ολυμπιακός, που έκανε μία μάλλον… άκεφη εμφάνιση, αλλά δεν είχε προβλήματα να επικρατήσει στον Πειραιά του Περιστερίου (17-7), με τον Γιάννη Φουντούλη να πετυχαίνει έξι τέρματα. Υδραϊκός και Γλυφάδα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και πέρασαν νικηφόρα από τις έδρες της Λάρισας (22-9) και του ΟΦΘ (16-10) αντίστοιχα.

Στον Α΄ όμιλο, το συναρπαστικό ματς που έγινε στο Ρέστειο δεν ανέδειξε νικητή, καθώς Παλαιό Φάληρο και Χίος ήρθαν ισόπαλοι 15-15. Ο Βίκτορ Πάβισιτς πέτυχε συνολικά πέντε γκολ και ήταν αυτός που ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, 1΄48΄΄ πριν τη λήξη, ενώ ο νεαρός Αριστείδης Μπουρίκας ήταν ο κορυφαίος του ΝΟΧ με έξι γκολ. Στη Νέα Σμύρνη, αντίθετα, ήταν οι βετεράνοι Γούνας και Μουρίκης που με τέσσερα γκολ έκαστος οδήγησαν τον Πανιώνιο σε άνετη νίκη επί του Εθνικού με 18-8. Στο ντέρμπι των ουραγών, ο ΝΟ Πατρών επικράτησε 16-15 στη Βουλιαγμένη του τυπικά γηπεδούχου ΝΟ Χανίων, πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα και αναπτέρωσε τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία.

Η 10η αγωνιστική:

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος-Εθνικός 18-8

Παλ. Φάληρο-Χίος 15-15

Χανιά-ΝΟ Πατρών 15-16

Παναθηναϊκός-Βουλιαγμένη 07/12

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός (160-50) 24 -8αγ.

Βουλιαγμένη (158-79) 24 -9αγ.

Πανιώνιος (163-117) 21 -9αγ.

Εθνικός (129-154) 15

Παλαιό Φάληρο (96-149) 10

Χίος (115-146) 10

ΝΟ Πατρών (109-190) 4

Χανιά (98-143) 4

Β΄ Όμιλος

Ολυμπιακός-Περιστέρι 17-7

ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης 13-21

Λάρισα-Υδραϊκός 9-22

ΟΦΘ-Γλυφάδα 10-16

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Ολυμπιακός (226-62) 27 -9αγ.

Απόλλων Σμύρνης (230-99) 27

ΠΑΟΚ (150-104) 21 -9αγ.

Υδραϊκός (123-117) 15

Γλυφάδα (118-171) 12

Περιστέρι (117-147) 9

ΟΦΘ (93-177) 6

Λάρισα (75-255) 0