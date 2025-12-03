Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Βάσας με 20-8 στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, για την 5η αγωνιστική του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών, αλλά θα χρειαστεί να περιμένει ως τον Φεβρουάριο για να «σφραγίσει» και μαθηματικά την πρόκρισή του στους «8».

Η νίκη της Ραντνίτσκι με 14-11 επί της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στο Κραγκούγεβατς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας στην κορυφή του Α΄ ομίλου, αν οι πρωταθλητές Ελλάδας ηττηθούν στις 10/2 από τη σερβική ομάδα στον Πειραιά, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σημαντικό πλεονέκτημα και μόνο αν χάσουν με πολύ μεγάλη διαφορά θα απειληθούν να μείνουν εκτός προνομιούχο δυάδας.

Με δύο γκολ από θέση φουνταριστού στις δύο πρώτες επιθέσεις, ο Κώστας Κάκαρης έδωσε το… σήμα ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε διάθεση για παιχνίδια. Μέχρι να πετύχει ο Άγγελος Φώσκολος το πρώτο γκολ της Βάσας, στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, ο δείκτης του σκορ είχε εκτοξευθεί στο 6-0 και όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Οι παίκτες του Έλβας Φάτοβιτς συνέχισαν με το πόδι στο… γκάζι και έφτασαν στο τελικό 20-8, έχοντας συνολικά δέκα διαφορετικούς σκόρερ.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-2, 6-1, 4-4

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου 2, Ζερδεβάς, Πούρος 1.

Βάσας (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίσεϊ, Λάκατος, Τσόρμπα, Βάρναϊ, Γκάμπορ 2, Σέλεϊ-Ράουσερ, Ντάλα 1, Τζούρτζιτς 2, Φώσκολος 1, Μπάτορι 1, Γκιάρφας, Σάλαϊ 1, Κοϊμπρα, Ράγκατς.