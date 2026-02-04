Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Υδραϊκό, τον οποίο κέρδισε με 22-8, «κλείνοντας» εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Πόλο.

Την πρόκριση στο Final-4 του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών εξασφάλισε για 25η φορά (σε ισάριθμες διοργανώσεις) ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν κανένα πρόβλημα στον Πειραιά απέναντι στον -τυπικά γηπεδούxo- Υδραϊκό, στο εναρκτήριο ματς της προημιτελικής φάσης, επιβλήθηκαν με 22-8 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά που θα λάβουν χώρα στην Πάτρα, το διήμερο 27-28/2.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιάννης Φουντούλης με τέσσερα γκολ, σε μία ημέρα που οι «ερυθρόλευκοι» στερήθηκαν των υπηρεσιών του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και Παναγιώτη Τζωρτζάτο.

Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Απόλλωνα Σμύρνης.

