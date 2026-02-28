Με επίσημη καταγγελία του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός καταδικάζει περιστατικό βίας που σύμφωνα με τους «πράσινους» σημειώθηκε έξω από τη Σχολή Ευελπίδων, στο περιθώριο του τελικού Κυπέλλου Πόλο Ανδρών, ανάμεσα στους «πράσινους» και τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θύμα ήταν ο προπονητής της ομάδας πόλο γυναικών του «τριφυλλιού», Στέφανος Λέανδρος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση, ενώ φορούσε τη φόρμα της ομάδας. Μάλιστα, προκλήθηκαν και φθορές στο αυτοκίνητό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του «τριφυλλιού» Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση, καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητό του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς».