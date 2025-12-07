Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη επικράτησε στο Σεράφειο 17-12 της Βουλιαγμένης, συνεχίζει την αήττητη πορεία της και ουσιαστικά «σφράγισε» την πρωτιά του Α΄ ομίλου, κυρίως όμως εξασφάλισε ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα ενόψει της Β΄ φάσης, όπου θα μπει ως φαβορί για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.

Με πολύ όμορφα γκολ του Δημήτρη Σκουμπάκη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-5 και 9-6 στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ο Τε Ρίλε «απάντησε» και ο ΝΟΒ έφερε το ματς στα ίσια (9-9), για να ξαναδώσει ο Κοπελιάδης προβάδισμα στους γηπεδούχους στο φινάλε του ημιχρόνου. Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ανδρεάδη να αποκρούει πέναλτι του Παπασηφάκη και τον Σπάχιτς να ισοφαρίζει 10-10, στη συνέχεια όμως οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν, αξιοποιώντας την πολύ καλή δουλειά των φουνταριστών τους (Παπανικολάου και Μπανίτσεβιτς), να πάρουν μία διαφορά τεσσάρων τερμάτων, 15-11. Η Βουλιαγμένη, η οποία σημειωτέον αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Χατζή, δεν κατάφερε να αντιδράσει, δεν σκόραρε καν στην τελευταία περίοδο και μοιραία γνώρισε τη δεύτερη φετινή ήττα της από τους «πράσινους».

Η 10η αγωνιστική:

Α΄ Όμιλος

Πανιώνιος-Εθνικός 18-8

Παλ. Φάληρο-Χίος 15-15

Χανιά-ΝΟ Πατρών 15-16

Παναθηναϊκός-Βουλιαγμένη 17-12

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός (177-62) 27 -9αγ.

Βουλιαγμένη (170-96) 24

Πανιώνιος (163-117) 21 -9αγ.

Εθνικός (129-154) 15

Παλαιό Φάληρο (96-149) 10

Χίος (115-146) 10

ΝΟ Πατρών (109-190) 4

Χανιά (98-143) 4

Β΄ Όμιλος

Ολυμπιακός-Περιστέρι 17-7

ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης 13-21

Λάρισα-Υδραϊκός 9-22

ΟΦΘ-Γλυφάδα 10-16

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Ολυμπιακός (226-62) 27 -9αγ.

Απόλλων Σμύρνης (230-99) 27

ΠΑΟΚ (150-104) 21 -9αγ.

Υδραϊκός (123-117) 15

Γλυφάδα (118-171) 12

Περιστέρι (117-147) 9

ΟΦΘ (93-177) 6

Λάρισα (75-255) 0