Ο Παναθηναϊκός ήταν ο θριαμβευτής στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη επικράτησε στο Σεράφειο 17-12 της Βουλιαγμένης, συνεχίζει την αήττητη πορεία της και ουσιαστικά «σφράγισε» την πρωτιά του Α΄ ομίλου, κυρίως όμως εξασφάλισε ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα ενόψει της Β΄ φάσης, όπου θα μπει ως φαβορί για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.
Με πολύ όμορφα γκολ του Δημήτρη Σκουμπάκη, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-5 και 9-6 στο δεύτερο οκτάλεπτο, αλλά ο Τε Ρίλε «απάντησε» και ο ΝΟΒ έφερε το ματς στα ίσια (9-9), για να ξαναδώσει ο Κοπελιάδης προβάδισμα στους γηπεδούχους στο φινάλε του ημιχρόνου. Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ανδρεάδη να αποκρούει πέναλτι του Παπασηφάκη και τον Σπάχιτς να ισοφαρίζει 10-10, στη συνέχεια όμως οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους και κατάφεραν, αξιοποιώντας την πολύ καλή δουλειά των φουνταριστών τους (Παπανικολάου και Μπανίτσεβιτς), να πάρουν μία διαφορά τεσσάρων τερμάτων, 15-11. Η Βουλιαγμένη, η οποία σημειωτέον αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Χατζή, δεν κατάφερε να αντιδράσει, δεν σκόραρε καν στην τελευταία περίοδο και μοιραία γνώρισε τη δεύτερη φετινή ήττα της από τους «πράσινους».
Η 10η αγωνιστική:
Α΄ Όμιλος
Πανιώνιος-Εθνικός 18-8
Παλ. Φάληρο-Χίος 15-15
Χανιά-ΝΟ Πατρών 15-16
Παναθηναϊκός-Βουλιαγμένη 17-12
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Παναθηναϊκός (177-62) 27 -9αγ.
Βουλιαγμένη (170-96) 24
Πανιώνιος (163-117) 21 -9αγ.
Εθνικός (129-154) 15
Παλαιό Φάληρο (96-149) 10
Χίος (115-146) 10
ΝΟ Πατρών (109-190) 4
Χανιά (98-143) 4
Β΄ Όμιλος
Ολυμπιακός-Περιστέρι 17-7
ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης 13-21
Λάρισα-Υδραϊκός 9-22
ΟΦΘ-Γλυφάδα 10-16
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
Ολυμπιακός (226-62) 27 -9αγ.
Απόλλων Σμύρνης (230-99) 27
ΠΑΟΚ (150-104) 21 -9αγ.
Υδραϊκός (123-117) 15
Γλυφάδα (118-171) 12
Περιστέρι (117-147) 9
ΟΦΘ (93-177) 6
Λάρισα (75-255) 0