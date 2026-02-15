Ο Πανιώνιος συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη Waterpolo League, επικρατώντας 14-12 του Παλαιού Φαλήρου στο Ρέστειο και φτάνοντας τις δέκα νίκες στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρήκε λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο με τους Μπιτσάκο και Γούνα, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας και επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στο Β1 γκρουπ της Β’ Φάσης.

Όλα τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Βουλιαγμένη-Χανιά 24-10

Χίος-ΝΟ Πατρών 17-5

Παναθηναϊκός-Εθνικός 17-8

Παλ. Φάληρο-Πανιώνιος 12-14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγώνες)

Παναθηναϊκός 42

Βουλιαγμένη 36

Πανιώνιος 30

Παλαιό Φάληρο 19

Χίος 16

Εθνικός 15

ΝΟ Πατρών 4

Χανιά 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ολυμπιακός-Απόλλων Σμύρνης 26-15

Περιστέρι-ΟΦΘ 18-9

Υδραϊκός-Γλυφάδα 13-11

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

Νέας Πολιτείας 19:00 Λάρισα-ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14 αγώνες)

Ολυμπιακός 42

Απόλλων Σμύρνης 36

ΠΑΟΚ 24 (-13 αγ.)

Γλυφάδα 18

Περιστέρι 18

Υδραϊκός 18

ΟΦΘ 9

Λάρισα 0 (-13 αγ.)