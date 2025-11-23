Πάρτι έκανε η Βουλιαγμένη στο ΕΑΚ Νέας Σμύρνης, όπου επιβλήθηκε με 17-9 του Πανιωνίου στο τελευταίο χρονικά ματς της 8ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών Υδατοσφαίρισης. Η ομάδα του Λαιμού διατήρησε το αήττητο που έχει στο πρωτάθλημα (8 στα 8) και με τον Παναθηναϊκό οδηγούν την κούρσα του Α’ ομίλου και «συγκατοικούν» στο «ρετιρέ» (οι «πράσινοι» έχουν ένα ματς λιγότερο).

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Α΄ Όμιλος

ΝΟ Πατρών-Εθνικός 14-15

Παναθηναϊκός-Παλ. Φάληρο 16-3

Χανιά-Χίος 14-11

Πανιώνιος-Βουλιαγμένη 9-17

Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)

Παναθηναϊκός (130-43) 21 -7αγ.

Βουλιαγμένη (144-77) 21

Πανιώνιος (123-95) 15 -7αγ.

Εθνικός (106-125) 12

Χίος (86-109) 9

Παλαιό Φάληρο (79-120) 9

Χανιά (71-112) 4

ΝΟ Πατρών (86-145) 1

Β΄ Όμιλος

Γλυφάδα-Απόλλων Σμύρνης 8-23

Ολυμπιακός-Λάρισα 36-7

ΠΑΟΚ-Περιστέρι 19-11

ΟΦΘ-Υδραϊκός 14-18

Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)

Ολυμπιακός (180-46) 21 -7αγ.

Απόλλων Σμύρνης (179-78) 21

ΠΑΟΚ (122-74) 18 -7αγ.

Υδραϊκός (92-93) 12

Γλυφάδα (93-132) 9

ΟΦΘ (75-131) 6

Περιστέρι (88-120) 6

Λάρισα (56-211) 0